На МКС испытали робота-хирурга под управлением с Земли

На Международной космической станции (МКС) провели первую в истории операцию с помощью медицинского робота spaceMIRA, который дистанционно управлялся с Земли. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на информационное агентство Agence France-Presse (AFP).

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Устройство spaceMIRA было разработано американской технологической компанией Virtual Incision. Шесть врачей управляли прибором на МКС из штаб-квартиры предприятия в городе Линкольн штата Небраска.

Тестовая операция длилась около двух часов. Ее проводили не на живом человеке, использовав в качестве замены биологических тканей резиновый материал.

Результаты показали, что хирург-оператор spaceMIRA способен успешно выполнять такие действия, как захват, манипулирование и разрезание. Главным препятствием оказалась временной лаг или задержка сигнала, составившая 0,85 секунды.

В NASA отметили, что с увеличением продолжительности космических полетов возрастает потребность в неотложной помощи, включая хирургические процедуры: от зашивания ран до более сложных действий.