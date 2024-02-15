На МКС испытали робота-хирурга под управлением с Земли
На Международной космической станции (МКС) провели первую в истории операцию с помощью медицинского робота spaceMIRA, который дистанционно управлялся с Земли. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на информационное агентство Agence France-Presse (AFP).
Устройство spaceMIRA было разработано американской технологической компанией Virtual Incision. Шесть врачей управляли прибором на МКС из штаб-квартиры предприятия в городе Линкольн штата Небраска.
Тестовая операция длилась около двух часов. Ее проводили не на живом человеке, использовав в качестве замены биологических тканей резиновый материал.
Результаты показали, что хирург-оператор spaceMIRA способен успешно выполнять такие действия, как захват, манипулирование и разрезание. Главным препятствием оказалась временной лаг или задержка сигнала, составившая 0,85 секунды.
В NASA отметили, что с увеличением продолжительности космических полетов возрастает потребность в неотложной помощи, включая хирургические процедуры: от зашивания ран до более сложных действий.
В Virtual Incision назвали эксперимент огромным успехом. Компания рассчитывает использовать spaceMIRA не только в космосе, но и на Земле. Например, робот с дистанционным управлением может спасать людей в труднодоступных районах.