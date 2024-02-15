На дне Марианской впадины нашли пивную бутылку

Океанограф Доун Райт рассказала о необычной находке на дне Марианской впадины. В 2022 году она проводила исследование бездны Челленджера – самой глубокой точке поверхности Земли.

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Доктор Райт спустилась на глубину более 10 км на двухместной подводной лодке и обнаружила, что в отложениях на дне бездны лежит бутылка из-под пива. Интересно, что на ней даже сохранилась этикетка.

Океанограф подчеркнула, что пустая бутылка смогла достичь самой безлюдной области планеты раньше, чем это сделали исследователи. Она назвала это символом того, как «глубоко и безвозвратно» люди влияют на экосистемы Земли, сообщает Los Angeles Times.

«Еще одно доказательство того, что мы, как человечество, должны лучше относиться к океану и к состоянию мест обитания, где мы сами живем и от которых в конечном счете зависим», – подчеркнула доктор Райт.