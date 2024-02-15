Почему кошки иногда смотрят в пустоту и замирают

Кошки иногда ведут себя очень странно. Например, они могут внезапно замереть и начать куда-то всматриваться. Вот почему такое может происходить.

Зрение. Кошки дальнозоркие, причём когда они фокусируются на каком-то объекте, то все остальные предметы для них становятся расплывчатыми.

Ночью кошки могут видеть, только если присутствует какой-то минимальный источник света. Поэтому в полной темноте эти животные полагаются на другие органы чувств.

Кроме того, кошки могут видеть в ультрафиолетовом спектре. Если ваш питомец смотрит в «пустоту», то, возможно, он наблюдает за мелкими пылинками, жучком или предметами, которые выглядят необычно.

Слух и нюх. Кошка может услышать какой-то незнакомый звук и поэтому внезапно замереть на месте. Что касается запахов, то у кошек обоняние в 14 16 раз лучше человеческого. Поэтому на свой нюх эти питомцы тоже ориентируются, когда замечают незнакомый объект.

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Эпизодическая память. Научно доказано, что кошки могут запоминать определённые моменты из прошлого, видеть сны. Если кошка смотрит в пустоту, то она на самом деле может что-нибудь вспоминать в это время.