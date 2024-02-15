Пользователи Android стали реже переходить на iPhone

В 2023 году доля пользователей, перешедших с Android на iPhone, снизилась по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствует отчет аналитической компании Consumer Intelligence Research Partners (CIRP).
По данным аналитиков, в США 13% новых покупателей iPhone в прошлом пользовались Android-смартфоном. При этом в 2022 году это значение было на 2% больше и достигло рекордного уровня за последние пять лет. Отмечается, что в статистику не входят те случаи, когда у покупателя уже был другой смартфон Apple.
Согласно отчету CIRP, в 2020-м и 2021-м годах доля переходящих с Android на iOS была самой низкой за рассматриваемый период и составляла 11%. Аналитики также отмечают, что 85% покупателей iPhone в прошлом пользовались гаджетами Apple, что демонстрирует высокую лояльность аудитории к бренду.
В прошлом году CIRP выяснили, почему владельцы Android-смартфонов переходят на iPhone. Среди основных причин были названы устаревание и поломка прошлого устройства, новые функции и удобство iPhone. Кроме того, некоторые выбрали iPhone для более комфортной связи с близкими благодаря FaceTime, iMessage и другим преимуществам экосистемы Apple. Неожиданным для многих стало и то, что iPhone в некоторых случаях стоит дешевле флагманских Android-смартфонов со схожими характеристиками.