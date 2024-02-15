Пользователи Android стали реже переходить на iPhone

В 2023 году доля пользователей, перешедших с Android на iPhone, снизилась по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствует отчет аналитической компании Consumer Intelligence Research Partners (CIRP).

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По данным аналитиков, в США 13% новых покупателей iPhone в прошлом пользовались Android-смартфоном. При этом в 2022 году это значение было на 2% больше и достигло рекордного уровня за последние пять лет. Отмечается, что в статистику не входят те случаи, когда у покупателя уже был другой смартфон Apple.

Согласно отчету CIRP, в 2020-м и 2021-м годах доля переходящих с Android на iOS была самой низкой за рассматриваемый период и составляла 11%. Аналитики также отмечают, что 85% покупателей iPhone в прошлом пользовались гаджетами Apple, что демонстрирует высокую лояльность аудитории к бренду.