Объяснены аномальные галактики в ранней Вселенной

Ученые Университета Джонса Хопкинса выяснили, что существование аномально массивных галактик в ранней Вселенной можно объяснить, не прибегая к пересмотру стандартной космологической модели, однако это потребует изменения представления о том, как формировались первые галактики. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters.

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Сверхмассивные ранние галактики обнаружены космическим телескопом Джеймса Уэбба. Теоретически они могли бы сформироваться только в том случае, если бы сразу после Большого взрыва возникло множество областей с высокой плотностью. Однако это выходит за рамки стандартной космологической модели, которая предсказывает умеренное количество таких областей.

В новой работе ученые уточнили величину изменения плотности в ранней Вселенной, необходимой для формирования сверхмассивных галактик. Было также подсчитано, как это повлияет на общую ультрафиолетовую светимость галактик, наблюдаемую космическим телескопом Хаббла. Оказалось, что нельзя изменить космологическую модель настолько, чтобы она одновременно объясняла существование массивных галактик и соответствовала наблюдаемой картине.

Авторы полагают, что аномальные галактики объясняются активностью сверхмассивных черных дыр, которые нагревают близлежащий межзвездный газ, заставляя его светиться, в результате чего галактика выглядит ярче и массивнее, чем она есть на самом деле. Другой возможностью является покраснение галактик из-за пыли, в результате чего расстояние до них кажется намного больше.