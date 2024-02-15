iPhone 16 станет мощнее в работе с искусственным интеллектом

Компания Apple намерена улучшить производительность предстоящих смартфонов iPhone 16 для работы с искусственным интеллектом (AI) и машинного обучения (ML) с помощью чипа A18 и усовершенствованных нейроядер Neural Engine. Об этом сообщает тайваньское издание Economic Daily News.

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В начале февраля глава Apple Тим Кук уже подтвердил, что компания работает над собственным генеративным ИИ, подробнее о котором расскажут позже. Ожидается, что функции генеративного ИИ станут доступны с выходом iOS 18, которую должны анонсировать на ежегодной конференции разработчиков WWDC в июне. Среди приложений, которые могут получить основанные на работе ИИ возможности, инсайдеры называют Siri, «Быстрые команды», Messages, Apple Music и другие.

Дебют флагманских чипов Apple A18 ожидается с премьерой iPhone 16 в сентябре. Причем некоторые функции генеративного ИИ могут стать эксклюзивом новой линейки смартфонов из-за улучшенного Neural Engine. Это нейронный процессор, который отвечает за обработку задач ИИ и ML.

Впервые Neural Engine появился в iPhone 8 и X — это был 2-ядерный NPU. В поколениях iPhone Xs и iPhone 11 использовался 4-ядерный процессор, а начиная с iPhone 12 ставят Neural Engine с 16-ядерным NPU. Насколько вырастит количество ядер в iPhone 16, не сообщается. Также неизвестно, будет ли их количество отличаться в базовой модели и Pro. Кроме того, Apple продолжает улучшать производительность Neural Engine со временем, даже когда количество ядер не меняется. По словам компании, нейронные вычисления в iPhone 15 Pro до 2 раз быстрее, чем в iPhone 14 Pro.