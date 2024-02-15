В Иерусалиме обнаружили уникальные сооружения для жидкости

Во время раскопок в Иерусалиме были обнаружены странные сооружения, предназначение которых остается для ученых загадкой.

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Так, археологи считают, что они обнаружили производственные сооружения, в которых хранилась жидкость. Они были высечены в скале в IX веке до нашей эры в национальном парке «Город Давида» в Израиле.

Сооружение состоит из двух частей, расположенных на расстоянии 10 м друг от друга, которые являлась одной системой. На вершине утеса были найдены семь дренажных труб, по которым, вероятно, текла жидкость с вершины скалы к каналу.