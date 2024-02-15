Российские ученые вывели новый сорт пшеницы с фиолетовым зерном
Ученые Тимирязевской академии вывели новый сорт пшеницы, отличительной особенностью которой является фиолетовый оттенок зерен. Об этом рассказали в пресс-службе академии.
Там сообщили, что новый сорт мягкой яровой пшеницы обладает высокой урожайностью, а также характеризуется более коротким периодом созревания и высокой засухоустойчивостью. Этот сорт также подходит для производства продуктов лечебно-профилактического рациона, передает РИА Новости.
Уточняется, что урожайность этого сорта до 45 центнеров с гектара. В числе других его преимуществ: короткий вегетационный период; низкорослость, благодаря чему растение устойчиво к полеганию; повышенное содержание белка (больше аналогов на 3-4%).
По данным разработчиков, мука из фиолетового зерна - серая, такой цвет является индикатором высокого уровня антиоксидантных свойств. Что же касается хлеба из этой пшеницы, то он превосходный - мягкий, пористый, с золотой корочкой.
Новый сорт получил название "Памяти Коновалова" - в честь профессора Юрия Коновалова, который более 25 лет заведовал кафедрой генетики, селекции и семеноводства полевых культур академии. В 80-е годы он одним из первых начал заниматься созданием сортов растений с фиолетовым цветом зерна.