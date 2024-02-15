Российские ученые вывели новый сорт пшеницы с фиолетовым зерном

Ученые Тимирязевской академии вывели новый сорт пшеницы, отличительной особенностью которой является фиолетовый оттенок зерен. Об этом рассказали в пресс-службе академии.

Там сообщили, что новый сорт мягкой яровой пшеницы обладает высокой урожайностью, а также характеризуется более коротким периодом созревания и высокой засухоустойчивостью. Этот сорт также подходит для производства продуктов лечебно-профилактического рациона, передает РИА Новости.

Уточняется, что урожайность этого сорта до 45 центнеров с гектара. В числе других его преимуществ: короткий вегетационный период; низкорослость, благодаря чему растение устойчиво к полеганию; повышенное содержание белка (больше аналогов на 3-4%).

По данным разработчиков, мука из фиолетового зерна - серая, такой цвет является индикатором высокого уровня антиоксидантных свойств. Что же касается хлеба из этой пшеницы, то он превосходный - мягкий, пористый, с золотой корочкой.