Apple до сих пор не устранила баг, найденный в Mac 12 лет назад

Компания Apple продолжает игнорировать ошибку в операционной системе macOS, которая приводит к смещению баланса звука на компьютерах Mac при определенных обстоятельствах. Эта проблема была официально признана Apple еще в 2012 году, но до сих пор не была исправлена, пишет MacRumors.

О проблеме напомнил пользователь социальной сети X (ранее Twitter), который признался, что вынужден пользоваться сторонним приложением для коррекции баланса звука на протяжении 10 лет. Первые жалобы на этот баг появились в интернете более десяти лет назад, когда пользователь Mac 2003 года выпуска обнаружил странности в звучании своего компьютера.

В документации по поддержке OS X 10.2, опубликованной 12 февраля 2012 года, Apple подтвердила существование этой ошибки и объяснила ее причину. По данным компании, в некоторых случаях баланс звука может сместиться в сторону левого или правого канала из-за высокой нагрузки на микропроцессор.