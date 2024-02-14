В WhatsApp появится новая функция

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция, позволяющая отключать реакции в каналах. Об этом пишет портал WABetaInfo.

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Сообщается, что сейчас реакции на сообщения, публикуемые в каналах, включены по умолчанию. В будущем обновлении пользователи смогут отключить. Также владелец группы сможет оставить избранные эмоджи в качестве реакций.

«Эта возможность позволит владельцам каналов следить за публикуемым контентом, не отвлекаясь на реакции. Так содержание сообщений всегда будет оставаться в центре внимания», — пообещали авторы портала.

Отмечается, что пока новая функция доступна в бета-версии приложения для устройств на Android. В ближайшее время, отмечает WABetaInfo, ей смогут воспользоваться большее число пользователей, скачав обновление в магазине приложений Google Play.