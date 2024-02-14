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Украинская разведка назвала Telegram угрозой для безопасности страны

Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юзов заявил, что популярный мессенджер Telegram является угрозой для безопасности страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Украинская разведка назвала Telegram угрозой для безопасности страны
© globallookpress.com

По словам Юзова, угрозу для безопасности Украины представляет вся платформа Telegram. Он считает, что мессенджер несет в себе «целый ряд различных угроз».

«Что касается Telegram, то угрозы, которые он несет для общества, реальны. Речь идет не об отдельных пользователях или отдельных носителях, представленных на этой платформе, а о самой платформе. Она содержит в себе целый ряд угроз для информационной, и не только информационной, безопасности нашей страны», — заявил он.

Ранее в Крыму сообщили о распространении в Telegram фейка о готовящемся теракте.

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