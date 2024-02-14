Украинская разведка назвала Telegram угрозой для безопасности страны

«Что касается Telegram, то угрозы, которые он несет для общества, реальны. Речь идет не об отдельных пользователях или отдельных носителях, представленных на этой платформе, а о самой платформе. Она содержит в себе целый ряд угроз для информационной, и не только информационной, безопасности нашей страны», — заявил он.