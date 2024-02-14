Путин сравнил новую российскую медразработку с проектом Маска

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с презентацией российского аппарата для восстановления зрения с применением нейротехнологий. Разработку главе государства показали на выставке в рамках Форума будущих технологий в Москве.

"Примерно то же самое, что [Илон] Маск делает?" - уточнил глава государства, заслушав доклад министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Министр в ответ пояснил, что "это чуть другое направление".

"Маск восстанавливает проводимость, а это направление касается именно восстановления зрения", - отметил он.

В целом, по словам главы Минздрава, спектр нейротехнологий достаточно широкий, в том числе это технологии нейрореабилитации и всевозможные нейроинтерфейсы, которые активно развиваются. Также Мурашко обратил внимание, что востребованной технологией на сегодняшний день является нейропротезирование. В числе прочего он рассказал Путину про отечественные бионические протезы.

В конце января Маск сообщил об успешном вживлении импланта Neuralink в мозг человека. По его словам, показатели работы прибора выглядят многообещающе.