Путин сравнил новую российскую медразработку с проектом Маска
Президент РФ Владимир Путин ознакомился с презентацией российского аппарата для восстановления зрения с применением нейротехнологий. Разработку главе государства показали на выставке в рамках Форума будущих технологий в Москве.
"Примерно то же самое, что [Илон] Маск делает?" - уточнил глава государства, заслушав доклад министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Министр в ответ пояснил, что "это чуть другое направление".
"Маск восстанавливает проводимость, а это направление касается именно восстановления зрения", - отметил он.
В целом, по словам главы Минздрава, спектр нейротехнологий достаточно широкий, в том числе это технологии нейрореабилитации и всевозможные нейроинтерфейсы, которые активно развиваются. Также Мурашко обратил внимание, что востребованной технологией на сегодняшний день является нейропротезирование. В числе прочего он рассказал Путину про отечественные бионические протезы.
В конце января Маск сообщил об успешном вживлении импланта Neuralink в мозг человека. По его словам, показатели работы прибора выглядят многообещающе.
Стартап Neuralink был создан Маском в июле 2016 года и занимается разработкой чипов, которые в перспективе можно будет вживлять в человеческий мозг. Бизнесмен считает, что подобные нейроинтерфейсы позволят человеку стать киборгом, способным противостоять искусственному интеллекту, а также помогут людям научиться напрямую управлять компьютером при помощи силы мысли. 25 мая 2023 года компания сообщила, что получила от управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) Минздрава США разрешение на проведение клинических испытаний на человеке.