В России во второй раз пройдет «Арктический диктант»
28 февраля, в День Арктики, в России пройдет второй «Арктический диктант». Как сообщает нацпарк «Русская Арктика», все желающие смогут проверить свои знания о северном крае Земли.
Участники диктанта ответят на 30 вопросов, которые связаны с историей открытия и исследования Арктики, ее животным и растительным миром, природными явлениями и особенностями топонимов. За каждый правильный ответ участнику будут начислять один балл — победителями станут те, кто набрал больше всех баллов.
«В прошлом году в первой акции приняли участие не только жители Архангельска и области. Его писали и во Владимире, и в Мурманске, и в Кировске Мурманской области, и в Пролетарске Ростовской области и даже в Якутске. Всего было более 2600 участников», — цитирует директора нацпарка Александра Кирилова "МК в Архангельске".
Организаторы приглашают к участию в акции школы, профессиональные училища, вузы, музеи, молодежные, ветеранские и иные общественные организации, которые могут стать площадкой для проведения диктанта. Получить информацию об условиях можно, написав письмо адресу konkurs@rus-arc.ru с темой «Арктический диктант».