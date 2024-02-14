В России во второй раз пройдет «Арктический диктант»

«В прошлом году в первой акции приняли участие не только жители Архангельска и области. Его писали и во Владимире, и в Мурманске, и в Кировске Мурманской области, и в Пролетарске Ростовской области и даже в Якутске. Всего было более 2600 участников», — цитирует директора нацпарка Александра Кирилова "МК в Архангельске".