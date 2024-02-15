Microsoft нашла новые аргументы для перехода на Windows 11

Компания Microsoft начала новую рекламную кампанию по продвижению Windows 11. Об этом сообщает издание Neowin.

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Журналисты медиа обратили внимание на рекламные баннеры и ролики, которые появились в сети. По словам авторов, в них разработчики нашли новые аргументы для перехода с Windows 10 на Windows 11. В первую очередь в Microsoft заявили, что новую ОС легко установить — для этого нужно лишь запустить процесс установки в настройках системы.

Также в корпорации заметили, что ОС нового поколения безопаснее, чем Windows 10, так как для нее выходят актуальные патчи. Кроме того, многие элементы системы были обновлены и улучшены — например, меню «Пуск», встроенный в систему файловый менеджер «Проводник» и другие сервисы.

По словам журналистов, раньше в Microsoft использовали другие аргументы для того, чтобы завлечь пользователей. Так, перед выходом ОС в компании отмечали, что система позволит эффективно использовать возможности ПК, спустя пару месяцев в рекламе говорилось о повышении производительности.