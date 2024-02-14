Медальон императора Каракаллы нашли в гробнице в Болгарии

Болгарские археологи при проведении изыскательских работ в римских гробницах возле села Новая Варбовка в муниципалитете Стражица Велико-Тырновской области обнаружили медальон римского императора Каракаллы (198-217 гг. н.э.) и другие ценные артефакты.

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Как сообщает Arkeonews, находка была сделана в 2023 году, но археологи объявили о ней только сейчас. Редкая реликвия впервые была продемонстрирована широкой публике Великотырновским краеведческим музеем. Речь идет о медальоне императора Каракаллы. Он был изготовлен из бронзы в городе Пергаме, который располагался на территории современной Турции.

Из описания реликвии следует, что на одной стороне медальона изображена сцена визита императора Каракаллы в 214 году в Пергам. Он прибыл, чтобы просить Асклепия, бога медицины, об исцелении. Сообщается также, что медальон имеет форму монеты и что это была очень ценная вещь с финансовой точки зрения. Его можно было на что-то обменять, но в широкой повседневной торговле такие медальоны не использовались. Обращают внимание исследователи и на тот факт, что надписи на реликвии выполнены на древнегреческом языке.

"Римские гробницы случайно нашел тракторист, который вспахивал поле возле села Новая Варбовка и наехал на известняковую плиту", - уточняет Arkeonews.

На место были вызваны археологи из краеведческого музея. Они и раскопали захоронения римского периода. В гробницах были найдены многочисленные погребальные предметы, в том числе украшения, монеты и сосуды. Все они датируются первой половиной III века нашей эры. Медальон императора оказался наиболее ценной находкой.

Что касается гробниц, то их стены оказались покрыты тонкой фарфоровой штукатуркой. Имеются у них и другие уникальные особенности. Например, в одной из гробниц археологи обнаружили необычную "кирпичную подушку" на полу. А над другой гробницей была найдена церемониальная керамическая амфора, которая в древности, вероятно, была наполнена вином.

В одной из гробниц были похоронены двое взрослых: мужчина, умерший в возрасте от 50 до 60 лет, и женщина, скончавшаяся в возрасте от 45 до 49 лет. В другой гробнице находились останки ребенка в возрасте от года до двух лет. В гробнице взрослых были найдены изысканные золотые женские серьги, позолоченный кулон с бусиной и посеребренная фибула, изготовленная из нескольких видов металлов. А на груди мужчины находилась серебряная монета - динарий, отчеканенный в древнем городе Лаодикии.