Зарубежные хакеры начали использовать российские устройства для DDoS-атак

Qrator Labs, компания, специализирующаяся на сетевой безопасности, сообщила об увеличении DDoS-атак со стороны зарубежных хакеров, использующих российское оборудование.

То есть формально атаки на чью-либо инфраструктуру проводятся с российских IP-адресов, но на самом деле это делают из-за рубежа. Хакеры научились обходить блокировку по геолокации (GeoIP) и взламывать таким образом российские сетевые устройства.

По данным Qrator Labs, хакеры используют «серые прокси-серверы, размещённые в России». В качестве таких устройств могут служить домашние Wi-Fi-роутеры, хостинги, мобильные девайсы.