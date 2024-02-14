Стало известно, за что можно засудить продавцов Apple Vision Pro в России
Операционная система visionOS для гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro поддерживает только английский язык, а для работы большинства ее онлайн-функций необходим аккаунт Apple ID, зарегистрированный в США. Если продавец Vision Pro в России не уведомит покупателя об этих и других ограничениях, он может столкнуться с заведомо проигрышным судебным иском и последующими значительными расходами. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» («Ъ»).
Restore:, МТС и «М.Видео-Эльдорадо», крупнейшие продавцы Apple Vision Pro в России, заявили, что уведомляют покупателей о перечисленных выше ограничениях. Однако, кроме них в России существует множество других продавцов нового устройства Vision Pro. По данным «Ъ», если кто-то из них не предупредит покупателя о сложностях, он может столкнуться с иском, который будет проблемно выиграть. В случае проигрыша ритейлер получит штраф в размере 50% от стоимости устройства, а также будет вынужден выплатить неустойку и компенсировать моральный вред, что будет равно примерно двукратной стоимости товара.
В издании также отметили, что у россиян могут возникнуть проблемы, если у них появится необходимость в замене неисправного Vision Pro на рабочий. Дело в том, что «Ъ» не удалось найти в открытых источниках информацию о ввозе в РФ необходимого для этого числа устройств. По данным таможенной службы, на 6 февраля 2024 года российские импортеры задекларировали ввоз в страну всего 64 гарнитуры Apple.