Стало известно, за что можно засудить продавцов Apple Vision Pro в России

Операционная система visionOS для гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro поддерживает только английский язык, а для работы большинства ее онлайн-функций необходим аккаунт Apple ID, зарегистрированный в США. Если продавец Vision Pro в России не уведомит покупателя об этих и других ограничениях, он может столкнуться с заведомо проигрышным судебным иском и последующими значительными расходами. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» («Ъ»).

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Restore:, МТС и «М.Видео-Эльдорадо», крупнейшие продавцы Apple Vision Pro в России, заявили, что уведомляют покупателей о перечисленных выше ограничениях. Однако, кроме них в России существует множество других продавцов нового устройства Vision Pro. По данным «Ъ», если кто-то из них не предупредит покупателя о сложностях, он может столкнуться с иском, который будет проблемно выиграть. В случае проигрыша ритейлер получит штраф в размере 50% от стоимости устройства, а также будет вынужден выплатить неустойку и компенсировать моральный вред, что будет равно примерно двукратной стоимости товара.