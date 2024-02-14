Цукерберг раскритиковал Apple Vision Pro

Глава Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг высказал свое мнение о гарнитуре Apple Vision Pro, которая стоит от $3,5 тыс. в сравнении с его собственной гарнитурой Quest 3 за $500. По словам Цукерберга, Quest 3 превосходит Vision Pro по большинству параметров, которые важны для пользователей смешанной реальности, сообщает MacRumors.

Среди преимуществ Quest 3 перед Vision Pro он назвал более доступную цену. Устройство от Apple стоит в семь раз дороже Quest 3. Он также отметил, что Quest 3 весит на 120 грамм меньше Vision Pro и для работы шлема не нужны сковывающие движения провода. Кроме того, Quest 3 имеет более широкое поле зрения и яркий экран, причем в этом шлеме отсутствует эффект размытия при движении.

Вместе с тем, по словам миллиардера, Quest 3, кроме управления руками, поддерживает контроллеры, что упрощает взаимодействие с виртуальным пространством и дает более точное управление. Наконец, в библиотеке Quest 3 имеется больше приложений и игр, в том числе YouTube и поддержка Xbox, чего нет на Vision Pro.