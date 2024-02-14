В России создали водородный двигатель для Арктики

Российские специалисты создали водородный двигатель, способный работать при температуре до минус 65 градусов Цельсия. Зарубежные аналоги могут функционировать при морозе до минус 35, сообщает «Парламентская газета».

© Мир 24

Разработчиком двигателя стала компания-партнер Института нефти и газа СФУ. Вес устройства составляет около пяти кг.

Эксперты отметили, что двигатель можно использовать не только для автомобилей. Такие устройства также пригодны для обогрева многоквартирного дома.

Морозостойкий двигатель на водороде планируют запустить в серийное производство во второй половине 2024 года. Сырьем для них может стать попутный нефтяной газ (ПНГ), который сейчас просто сжигают.