В США ИИ запретили патентовать изобретения

Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) запретило указывать в качестве автора изобретений искусственный интеллект (ИИ). Об этом сообщает издание TechCrunch.

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В документе, внесенном представителями ведомства в федеральный реестр, говорится, что владельцем патента или изобретателем может считаться только человек или группа людей. Таким образом, ИИ нельзя указывать при регистрации изобретения.

При этом специалисты USPTO заявили, что созданные с помощью искусственного интеллекта изобретения нельзя считать «категорически непатентованными». Однако право на патент должно принадлежать конкретному физическому лицу, которое придумало ИИ-модель или воспользовалось преимуществами новых технологий на разных этапах своей работы.

Журналисты TechCrunch отметили, что текущий документ можно считать применением существующего закона и прецедента к новым технологиям.

«Если завтра Конгресс США примет закон, согласно которому ИИ будет иметь равные с человеком права, то распоряжение USPTO просто отменят», — подчеркнули авторы.