Xiaomi представила смартфон Redmi A3 за 8000 рублей

Компания Xiaomi показала бюджетный смартфон Redmi A3, стоимостью от 7,3 тыс. индийских рупий (около 8 тыс. руб.). Об этом сообщает портал Gizmochina.

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Смартфон оснащается 6,71-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц. За его производительность отвечает чип MediaTek Helio G36. Redmi A3 имеет три модификации с оперативной памятью LPDDR4x и хранилищем eMMC 5.1: 3/64, 4/128 и 6/128 ГБ. Максимальная версия обойдется уже в 9,3 тыс. рупий (около 10,2 тыс. руб.).

В смартфоне установлена двойная камера, в которой основной модуль представлен сенсором с разрешением 8 Мп. Селфи-камера имеет разрешение 5 Мп.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку скромной мощности всего 10 Вт. Из прочих особенностей отмечают наличие USB-C, разъема для наушников и сканера отпечатка пальцев в кнопке включения. Некоторые источники также указывают на использование урезанной версии Android 13 Go Edition для бюджетных устройств.