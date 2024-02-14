Появились подробности о новой колонке Apple HomePod

Кажется, Apple решила переосмыслить концепцию умного дома, добавив в арсенал своих гаджетов новинку — HomePod со встроенным экраном.

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Согласно последним слухам, основанным на коде из третьей бета-версии tvOS 17.4, компания активно работает над этим устройством.

Инсайдеры утверждают, что Apple экспериментирует с модифицированным iPad mini, на котором запущена tvOS, чтобы протестировать работу HomePod с экраном.

Устройство, обозначенное кодом «Z314», будет функционировать на базе tvOS, что неудивительно, учитывая, что и Apple TV, и HomePod используют эту операционную систему.

Слухи говорят, что новый HomePod будет оснащен процессором A15 Bionic, который также используется в iPad mini 6. Это указывает на то, что Apple не просто тестирует концепцию, но и разработала производственную версию устройства.