Разработчик назвал сроки выхода первой тестовой версии Android 15

Разработчик из Google раскрыл сроки выхода первой тестовой версии Android 15
Google, кажется, немного отстает от графика с выпуском первой предварительной версии Android 15, но фанатам Pixel не придется ждать слишком долго.
Внезапно разработчик из Google поделился, что первая тестовая версия Android 15, или как ее называют внутри компании, Android V (от слова Vanilla Ice Cream), будет доступна уже 15 февраля.
Хотя это и не является официальным подтверждением, все указывает на то, что первый взгляд на новую версию операционной системы мы сможем бросить уже завтра.
Учитывая, что первая предварительная версия Android 14 была выпущена 8 февраля прошлого года, время для Android 15 уже подошло.
Android 15 Developer Preview 1 будет доступен только для устройств Pixel, начиная с Pixel 6. Эта версия будет ориентирована на разработчиков, поэтому ожидается, что она будет нестабильной и полной ошибок.