Таблица Менделеева оказалась самым дорогим приложением для Apple Vision Pro

Аналитическое агентство Appfigures сообщило, какое приложение для операционной системы visionOS, на которой работает гарнитура Apple Vision Pro, оказалось самым дорогим.

Всего для гарнитуры Apple на данный момент представлено 693 приложения, из которых 194 — платные. Общая стоимость этих продуктов составляет $1,1 тысячи. Самое дорогое — интерактивная таблица Менделеева Lively Element стоимостью $98.