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Неожиданно: таблица Менделеева оказалась самым дорогим приложением для Vision Pro

Аналитическое агентство Appfigures сообщило, какое приложение для операционной системы visionOS, на которой работает гарнитура Apple Vision Pro, оказалось самым дорогим.

Таблица Менделеева оказалась самым дорогим приложением для Apple Vision Pro
© globallookpress.com

Всего для гарнитуры Apple на данный момент представлено 693 приложения, из которых 194 — платные. Общая стоимость этих продуктов составляет $1,1 тысячи. Самое дорогое — интерактивная таблица Менделеева Lively Element стоимостью $98.

В настоящее время Vision Pro поддерживает приложения и для iPad. В App Store можно найти ПО, оптимизированное под гарнитуру.

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