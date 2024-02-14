Названа стоимость флагманского Xiaomi 14 Ultra

Долгожданный флагман Xiaomi 14 Ultra готовится к глобальному дебюту, и уже сейчас в сети появились подробности о его стоимости, которая заставила многих ахнуть.

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По информации с сайта Xiaomi Netherland, фанаты бренда могут рассчитывать на специальные купоны со скидкой до €200, что намекает на стартовую цену новинки в районе €1699.

Этот ценник кажется еще более внушительным, если учесть, что предыдущая модель, Xiaomi 13 Ultra, была представлена на европейском рынке по цене €1499 евро. Но, благодаря скидочному купону, удачливые покупатели смогут приобрести Xiaomi 14 Ultra по цене прошлогодней модели.

Gizmochina

Xiaomi 14 Ultra обещает стать настоящим прорывом в мире смартфонов благодаря своим улучшенным камерам с широкой апертурой, что делает его потенциально лучшим выбором для любителей мобильной фотографии.