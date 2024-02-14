Пользователи отказываются от XR-шлема Apple из-за его недостатков

Гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro не оправдала ожиданий некоторых пользователей, которые принялись возвращать устройства в магазины. Об этом сообщает главный редактор Mobiltelefon.ru Евгений Макаров со ссылкой на публикации в соцсетях.

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Среди основных причин возврата называются большой вес и неудобство гарнитуры, утомляемость глаз и шеи при длительном использовании, а также высокую цену, не соответствующую качеству и функциональности устройства. Пользователи отмечают, что Apple Vision Pro не может заменить традиционные гаджеты, такие как смартфон, компьютер или планшет, и имеет ограниченные возможности для работы и развлечения.

Еще одним из недостатков гарнитуры, по мнению пользователей, стало низкое качество изображения внешнего мира, которое передается через камеры Apple Vision Pro. В условиях недостаточного освещения детали становятся едва различимы. Кроме того, пользователи жалуются на неудобный шнур и внешний аккумулятор, которые снижают мобильность и автономность устройства.

Apple Vision Pro также страдает от недостатка интересных приложений и сценариев использования, которые могли бы привлечь и удержать внимание пользователей. Например, картинка с MacBook транслируется с задержкой, что мешает эффективной работе.

Некоторые пользователи считают, что цена устройства, составляющая $3,5 тыс., слишком завышена и должна быть снижена до $1 тыс.