В России начались продажи Samsung Galaxy S24

В России стартовали продажи новой линейки смартфонов Samsung Galaxy S24. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе МТС.

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Цены на новинки в МТС начинаются от 89,9 тыс. руб. за базовый Galaxy S24 8/128 ГБ, тогда как максимальная модификация Galaxy S24 Ultra с 12 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти обойдется уже в 189,9 тыс. руб. Отмечается, что вместе со смартфоном покупатели получат в подарок беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds FE.

По данным ретейлера, предзаказ на Galaxy S24 был открыт с середины января. За этот период количество заявок на новинки увеличилось в полтора раза по сравнению с прошлогодней линейкой. Большинство клиентов МТС выбирают Galaxy S24 Ultra (51%) и устройства с хранилищем объемом 256 ГБ — на такие версии пришлись 42% предзаказов. Самыми востребованными цветами называют черный (47%) и титан (27%).

Лидером по спросу на новые флагманские смартфоны Samsung стала Москва — 24% предзаказов. В пятерку самых активных городов также вошли Санкт-Петербург (6%), Самара (3%), Новосибирск (2,5%) и Казань (2%).