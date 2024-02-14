SpaceX выведет с орбиты 100 старых спутников Starlink из-за дефекта

Компания SpaceX планирует вывести с орбиты около 100 ранних версий своих спутников Starlink из-за дефекта, который может вызвать их отказ. В заявлении от 12 февраля SpaceX сообщила, что проведет контролируемые спуски этих сателлитов из-за опасений, что они могут потерять маневренность в орбите.

© Ferra.ru

Компания не уточнила характер дефекта или конкретные спутники, которые подвержены риску. SpaceX запустила 5 828 Starlink, из которых в орбите находится 5 438, включая старые версии, запущенные в 2019 и 2020 годах.