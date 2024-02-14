ИИ-помощник TikTok стал доступен в Adobe Express

Adobe и TikTok объявили о том, что их совместный продукт — Creative Assistant — теперь доступен прямо в Adobe Express. Это сотрудничество направлено на помощь бизнесам и творцам в более эффективном создании и маркетинге контента. Creative Assistant уже доступен на английском языке как дополнение к Adobe Express для бесплатных и премиум-пользователей.

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Это дополнение в Adobe Express призвано упростить процесс создания контента, снизив время и усилия, необходимые при работе с различными платформами. Создатели теперь получают доступ к идеям, аналитике TikTok по трендовым хэштегам и инструментам искусственного интеллекта — все внутри Adobe Express. Бизнесы и творцы могут также планировать и публиковать контент непосредственно в TikTok, не покидая Adobe Express.