В России создали сайт для знакомств с необычной функциональностью

«Наша идея заключается в том, чтобы подобрать пару по заданным с помощью голоса параметрам. Для этого используется психологический тест Кеттела, который определяет характер личности», — рассказал «Известиям» лидер проекта Егор Красильников.

Софт работает следующим образом: при регистрации в соцсети пользователь записывает несколько голосовых сообщений. Всего предлагается ответить на пять вопросов. Среди них требуется описать наиболее интересный случай из жизни, необычный опыт, каким достижением человек гордится и какими должны быть идеальные отношения.