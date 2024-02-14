Технология солнечного паруса прошла решающие испытания

В США специалисты Центра космических полетов имени Маршалла NASA провели решающие испытания солнечного паруса, который в будущем планируют использовать для отправки кораблей в дальний космос. Об этом сообщается на официальном сайте NASA.

© Masumi Shibata/Breakthrough Initiatives

Ключевые тесты прошли на предприятии подрядчика космического агентства Redwire в городе Лонгмонт штата Колорадо. В ходе демонстрации команда успешно развернула один из четырех квадрантов паруса с помощью специальных механизмов и 30-метровой стрелы.

Космический парус представляет собой полотно общей площадью 1650 квадратных метров и толщиной всего в 2,5 микрона, что в 32 раза тоньше человеческого волоса. Он изготовлен из полимера с алюминиевым покрытием.

Солнечный парус даст множество потенциальных преимуществ миссиям для исследования глубокого космоса, поскольку он не требует никакого топлива и обеспечивает очень высокую тягу при очень малой массе. Эта космическая двигательная установка хорошо подходит для небольших аппаратов на новых орбитах.

Предполагается, что эта технология позволит изучать космическую погоду и отправлять космические парусники к Венере и Меркурию, поскольку близость к Солнцу обеспечит таким кораблям хорошую тягу.

В будущем ученые рассчитывают посылать аппараты с солнечными парусами к другим звездам, разгоняя их до огромных скоростей мощными лазерами.