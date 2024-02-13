Ученые указали на риск глобального оглупления человечества из-за ИИ

Широкое использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) может стать причиной снижения умственных способностей человечества, поскольку нейросети будут решать за человека большинство мыслительных задач. К такому выводу пришел профессор Монтеррейского университета в Мексике Умберто Леон Домингос. Свои доводы ученый изложил в статье в научном журнале Neuropsychology.

По словам исследователя, ChatGPT выделяется среди существующих моделей ИИ. В отличие от старых разновидностей нейросетей, которые изо всех сил пытались уловить нюансы языка, ChatGPT использует так называемую модель преобразователя. С ее помощью ответы алгоритма очень напоминают суждения живого человека.

Профессор Домингес отметил, что ChatGPT и подобные ему модели избавляют людей от задач по поиску решений проблем и составления планов, что представляет собой полезную тренировку когнитивных функций.

Ученый в своей публикации предупреждает о потенциальных рисках, связанных со столь тесной интеграцией ИИ в когнитивные процессы. Ключевой проблемой называется «когнитивная разгрузка», когда люди могут стать чрезмерно зависимыми от нейросетей, что приведет к снижению нашей способности самостоятельно выполнять мыслительные задачи. Точно так же, как мышцы могут ослабнуть без упражнений, когнитивные навыки способны ухудшиться, если их не использовать регулярно.

Опасность, как подчеркивается в статье Домингеса, заключается не только в том, что людям станет лень тратить время на раздумья. Существует более серьезный риск задержки когнитивного развития и способности решать проблемы. Со временем это может привести к тому, что в обществе возникнет нехватка критического мышления и креативности, поскольку люди привыкнут позволять ИИ выполнять тяжелую умственную работу.