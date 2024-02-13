В России представили один из самых бюджетных смартфонов Realme

Компания Realme провела в России презентацию своего бюджетного смартфона Note 50. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.Ru.

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Realme Note 50 оснащен 6,7-дюймовым IPS-экраном с частотой 90 Гц и разрешением 1600х720 пикселей. За производительность устройства отвечает восьмиядерный процессор Unisoc T612. Смартфон представлен в двух модификациях — 3/64 ГБ и 4/128 ГБ. Обе поддерживают расширение памяти за счет карточек MicroSD.

Основная камера на 13 Мп дополнена датчиком на 0,08 Мп, а спереди установлена селфи-камера на 5 Мп.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку со скромной мощностью в 10 Вт. Работает новинка под управлением Android 13 с предустановленной оболочкой Realme UI T Edition, оптимизированной для бюджетных устройств.

Среди других особенностей устройства выделяют защиту от брызг воды по стандарту IP54 и «Мини-капсулу», которая представляет собой плашку, напоминающую вырез Dynamic Island в iPhone.