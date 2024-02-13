В США изобрели умные серьги

Ученые Вашингтонского университета (WU) разработали концепцию носимых гаджетов нового типа, предназначенных для сбора показателей здоровья. Об этом сообщается на сайте учреждения.

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Специалисты спроектировали умные серьги, которые крепятся к мочке уха и способны собирать различную информацию. В первую очередь, девайс будет фиксировать температуру пользователя и окружающей среды. Полученная информация будет полезна для отслеживания стресса, заболеваний, физических упражнений, привычек питания или тенденций женского здоровья.

По словам автора проекта аспиранта Цююэ Сюэ, изобретенные учеными WA серьги точнее собирают данные о жизненных показателях, чем умные часы и фитнес-трекеры, которые обычно носят на запястье. Это было подтверждено исследованием, в котором приняли участие шестеро добровольцев.

В материале говорится, что умные серьги могут работать на одной зарядке до 28 дней, устройство передает данные на смартфон через Bluetooth. По словам специалистов, в будущем они полностью решат проблему автономности: девайс будет заряжаться с помощью солнечной или кинетической энергии.