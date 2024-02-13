Представлены новые доказательства существования жизни на Марсе

Жизнь на Марсе в далеком прошлом могла процветать вблизи активных тогда вулканов и озера, глубина которого могла достигать почти двух километров. К такому выводу пришла команда планетологов, изучившая ландшафт Красной планеты.

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Как сообщает Space.com, команда китайских и американских планетологов изучила регион Эридания. Так называется гипотетическое древнее озеро на Марсе площадью около 1,1 миллиона квадратных километров. Оно расположено в месте истока каналов долины Маадим.

Команда планетологов обнаружила, что ландшафт этого региона сформировался, вероятно, в ответ на изменения, происходившие внутри марсианской коры, а не под действием сил сверху или снизу от нее. Иными словами, существующий ландшафт указывает на то, что в древности, возможно порядка 3,5-4 миллиардов лет назад, на Марсе происходил процесс активного "круговорота" пород между недрами и поверхностью планеты. Следы этого процесса и нашли ученые в Эридании.

"В крупных бассейнах этого региона когда-то располагалась система озер, известная как палеоозеро Эридания, глубина которой достигала почти двух полутора километров, когда озеро было наибольшей протяженностью, - говорит планетолог Астер Коварт. - Вулканические источники, которые были активными на протяжении многих лет, могли питать гидротермальные системы, которые в свою очередь могли способствовать развитию жизни. По крайней мере, полученные результаты указывают нам на большее количество мест на Марсе, где можно искать новые доказательства существования жизни".

Авторы исследования напоминают о том, что в отличие от Земли, современный Марс практически не имеет вулканической или тектонической активности. А возраст примерно половины его поверхности превышает 3,5 миллиарда лет. Это говорит о том, что описанный выше "круговорот" пород происходил не повсеместно, а в определенных регионах, таких как Эридания.

"Различные особенности Эридании какое-то время привлекали особое внимание исследователей, - продолжает Коварт. - Гамма-спектроскопия показывает, что здесь расположена область коры с особенным составом. Она в целом менее плотная и более толстая, чем остальная часть марсианской коры, к тому же очень сильно намагниченная".

Кстати, считается, что около 3,7 миллиарда лет назад в бассейне Эридания на юге Марса существовало даже не озеро, а целое море. Сохранившиеся отложения на морском дне могут стать хорошей целью для марсоходов, специализирующихся на поиске потенциальных следов древней жизни на Красной планете.