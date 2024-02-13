На поверхности астероида впервые нашли молекулы воды

Ученые из Юго-Западного исследовательского института впервые обнаружили молекулы воды на поверхности астероида. Исследование проводилось на основании данных Стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии (SOFIA).

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Авторы изучили четыре богатых силикатами астероида с помощью прибора FORCAST и выявили признаки наличия молекулярной воды на двух из них: Ириде и Массалии. Данные с двух других, Партенопы и Мельпомены, оказались слишком неточными, чтобы можно было сделать окончательный вывод.

Ученые отметили, что астероиды – это осколки, образовавшиеся в процессе формирования планет. Их состав зависит от того, в какой области солнечной туманности они родились. Особый интерес представляет распространение воды, поскольку это позволяет лучше понять, как вода могла попасть на Землю.

Предыдущие исследования показали, что безводные силикатные астероиды образовались вблизи Солнца. Объекты, содержащие лед, возникли дальше от центра системы.

Анализ состава астероидов может показать, как распределялись и эволюционировали материалы в солнечной туманности в начале истории нашей системы. Благодаря этим данным ученые не только раскроют далекое прошлое Солнечной системы, но и определят наиболее благоприятные места для развития жизни у других звезд.

В дальнейшем команда намерена изучить астероиды с помощью более точных приборов, установленных на космическом телескопе «Джеймс Уэбб», сообщает The Planetary Science Journal.