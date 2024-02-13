Приложение для тренировок adidas Running прекратит работу в России

"Сообщаем вам о том, что мы вынуждены прекратить поддержку приложения adidas Running в России. В связи с этим вы больше не сможете пользоваться приложениями. Ваша учетная запись вместе с историей активности и информацией о занятиях спортом будет удалена 31 марта 2024 года", - говорится в сообщении, с которым ознакомился корреспондент ТАСС.