Приложение для тренировок adidas Running прекратит работу в России

Приложение для тренировок adidas Running перестанет работать в России, учетные записи пользователей будут удалены в конце марта, соответствующее уведомление получили пользователи приложения.
"Сообщаем вам о том, что мы вынуждены прекратить поддержку приложения adidas Running в России. В связи с этим вы больше не сможете пользоваться приложениями. Ваша учетная запись вместе с историей активности и информацией о занятиях спортом будет удалена 31 марта 2024 года", - говорится в сообщении, с которым ознакомился корреспондент ТАСС.
Пользователям также пожелали "дальнейших успехов в поддержании здорового образа жизни и в спортивных начинаниях". У клиентов приложения есть возможность экспортировать историю активности и данные о занятиях спортом.
Компания Adidas сообщила о приостановке деятельности в России 9 марта 2022 года. Розничные магазины сети закрылись 14 марта.