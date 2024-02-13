Ученые раскрыли секрет загадочной стены на дне Балтийского моря

Возраст древней стены, найденной на дне Балтийского моря в 2021 году, составляет более 10 тысяч лет, сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences. Ученые Кильского университета в Германии предполагают, что стена является частью охотничьих сооружений, построенных еще в каменном веке.

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Открытие было сделано на дне Мекленбургского залива на глубине 21 метр: там ученые обнаружили необычный ряд камней, которые были очень хорошо выровнены относительно друг друга. Спустя время стало понятно, что это стена — длина сохранившегося участка превысила километр, а состоит она более чем из 1600 камней, включая большие валуны.

«В то время все население Северной Европы, вероятно, составляло менее 5000 человек. Одним из их основных источников пищи были стада северных оленей, которые сезонно мигрировали через скудную растительность послеледникового ландшафта», — рассказал соавтор исследования доктор Марсель Брадтмеллер.

По мнению ученых, стену построили вдоль береговой линии озера или болота после частичного схода ледников. С тех пор уровень воды значительно поднялся, из-за чего изучение находки сильно осложняется.