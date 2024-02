Ученые раскрыли секрет загадочной стены на дне Балтийского моря

Возраст древней стены, найденной на дне Балтийского моря в 2021 году, составляет более 10 тысяч лет, сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences. Ученые Кильского университета в Германии предполагают, что стена является частью охотничьих сооружений, построенных еще в каменном веке.