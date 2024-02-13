iPhone 15 Pro Max и Galaxy S24 Ultra сравнили с игровым ROG Phone 8 Pro
Портал NotebookCheck решил провести тепловые испытания iPhone 15 Pro Max, Galaxy S24 Ultra и игрового ROG Phone 8 Pro. Для тестирования была выбрана компьютерная игра в жанре survival horror Alien: Isolation, изначально вышедшая ещё в 2014 году для ПК и консолей.
В начале сеанса температура в комнате составляла 26 °C. У всех трёх смартфонов измеряли температуру с помощью инфракрасного температурного монитора до и после каждой 30-минутной игровой сессии. У iPhone 15 Pro Max зафиксировали температуру 30,3 °C, у Galaxy S24 Ultra – 29,4 °C, а ROG Phone 8 Pro – 29,5 °C. Аккумуляторы на всех телефонах были заряжены более чем на 80%.
Спустя 30-минутной игровой сессии Alien: Isolation у смартфонов наблюдалась следующая температура:
- iPhone 15 Pro Max – 44,6 °C;
- Galaxy S24 Ultra – 35,1 °C;
- ROG Phone 8 Pro – 34,3 °C.
Ключевое различие между устройствами и их термическими характеристиками заключается в том, что и Galaxy S24 Ultra, и ROG Phone 8 Pro оснащены системами охлаждения с паровой камерой. Galaxy S24 Ultra явно выигрывает от новой испарительной камеры, которая на 92% больше, чем у предшественника. Его паровая камера охватывает как чип, так и часть батареи. Также здесь используется термопаста на чипе, а за испарительной камерой находится слой графитовой пленки, которая прилегает к медному листу, находящемуся за дисплеем. У ROG Phone 8 Pro имеется термопаста на основе нитрида бора, которая способствует лучшему теплообмену.
NotebookCheck также провести 3D Mark Wild Life Extreme Stress Test, который показал значительное преимущество ROG Phone 8 Pro перед Galaxy S24 Ultra. Смартфон ASUS продемонстрировал лучший результат в цикле – 5222 баллов, тогда как самый низкий балл составил 4141 балл. Galaxy S24 Ultra показал лучший результат цикла – 4918 баллов, но самый низкий балл составил всего лишь 2360 баллов. А это на 75% меньше в сравнении с игровым смартфоном ROG Phone 8 Pro.