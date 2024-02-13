МТС выпустила фирменный Wi-Fi роутер с необычным дизайном

МТС представила новый Wi-Fi роутер, который выделяется на фоне устройств конкурентов своим необычным дизайном.

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Разработанный в фирменном стиле, роутер имеет форму квадрата со скошенными углами, а его боковая сторона украшена буквами М, Т и С, расположенными в том же порядке, что и на логотипе компании.

Дизайн был запатентован в России и Китае, что подчеркивает уникальность и инновационность подхода МТС к созданию своей продукции.

МТС

Роутер поддерживает диапазоны 2.4/5 ГГц и способен обеспечивать скорость соединения до 1 Гбит/с, что делает его идеальным решением для домашней Wi-Fi сети.

Новинка доступна в двух цветовых вариантах — чёрном и белом, причём белая версия появится на рынке немного позже.