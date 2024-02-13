МТС выпустила фирменный Wi-Fi роутер с необычным дизайном

МТС представила новый Wi-Fi роутер, который выделяется на фоне устройств конкурентов своим необычным дизайном.
Разработанный в фирменном стиле, роутер имеет форму квадрата со скошенными углами, а его боковая сторона украшена буквами М, Т и С, расположенными в том же порядке, что и на логотипе компании.
Дизайн был запатентован в России и Китае, что подчеркивает уникальность и инновационность подхода МТС к созданию своей продукции.
Роутер поддерживает диапазоны 2.4/5 ГГц и способен обеспечивать скорость соединения до 1 Гбит/с, что делает его идеальным решением для домашней Wi-Fi сети.
Новинка доступна в двух цветовых вариантах — чёрном и белом, причём белая версия появится на рынке немного позже.
Пока что роутер доступен только в Московском регионе, но его появление на рынке уже вызвало интерес среди потребителей, ценящих как функциональность, так и эстетику своих гаджетов.