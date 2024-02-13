Эксперт дал совет по покупке восстановленного смартфона

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что подержанный смартфон в России можно приобрести на 25—30% дешевле нового, при этом гарантия производителя на такое устройство уже не распространяется.

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Как он отметил в интервью Радио Sputnik, восстановленный смартфон нужно исследовать до покупки.

«Если это iPhone: чтобы там не было входа в аккаунт Apple, потому что иначе ваш купленный аппарат могут заблокировать», — предупредил специалист.

Также, по его словам, необходимо проверить целостность и качество экрана: включить белый фон, посмотреть, чтобы не было битых пикселей, проверить камеру и реакцию экрана на нажатие. В настройках можно изучить номинальную и реальную ёмкость батареи.