Гендиректор OpenAI предложил способ контроля над ИИ

Гендиректор OpenAI предложил создать международную организацию для контроля над ИИ
Мир нуждается в международной организации по типу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая занималась бы вопросами регулирования и безопасности искусственного интеллекта (ИИ). С таким утверждением выступил основатель и генеральный директор американской компании OpenAI, разработавшей чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, Сэм Альтман.
"В какой-то момент нам понадобится своего рода глобальная система по примеру МАГАТЭ, чтобы понимать, что происходит с наиболее мощными [программами на основе] ИИ, так как они оказывают влияние на весь мир. Нужно обдумывать заранее пути использования и меры безопасности [для таких программ], прежде чем создавать супер-ИИ", - сказал Альтман в ходе выступления по видеосвязи на Всемирном правительственном саммите в Дубае.
Гендиректор технологической компании призвал правительства стран мира "перейти от обсуждений к действиям" по вопросу регулирования ИИ.
"Я думаю, что нам нужно сделать экспериментальную платформу по внедрению мер контроля над ИИ, где люди будут изучать, как работает эта технология, чтобы понять, как эффективно ее регулировать", - пояснил Альтман.
В январе помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон активно участвовал в переговорах по договору о регулировании искусственного интеллекта в Совете Европы. По его словам, основными принципами США в сфере ИИ являются "защита фундаментальных прав и расширеннее прав и возможностей людей".