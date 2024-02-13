Гендиректор OpenAI предложил способ контроля над ИИ

"В какой-то момент нам понадобится своего рода глобальная система по примеру МАГАТЭ, чтобы понимать, что происходит с наиболее мощными [программами на основе] ИИ, так как они оказывают влияние на весь мир. Нужно обдумывать заранее пути использования и меры безопасности [для таких программ], прежде чем создавать супер-ИИ", - сказал Альтман в ходе выступления по видеосвязи на Всемирном правительственном саммите в Дубае.