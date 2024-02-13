Япония отложила запуск новой ракеты-носителя H3

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) из-за плохих погодных условий отложило второй по счету запуск новой ракеты-носителя H3, который был намечен на 15 февраля. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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"15 февраля ожидается ухудшение погоды в районе космодрома Танэгасима, в связи с чем запуск было решено отложить. Новая дата будет объявлена, как только мы примем решение на этот счет", - отметили в JAXA.

Первый запуск H3 был осуществлен в марте 2023 года. Однако из-за того, что не удалось запустить двигатель второй ступени, японские специалисты инициировали самоуничтожение ракеты.

H3 - крупнейшая ракета-носитель Японии, работающая на жидком топливе. Ее длина составляет 63 м, диаметр - 5,2 м, грузоподъемность - от 4 до 6,5 тонны. При этом длина и вес первой ступени могут меняться из-за разных типов двигателя и наличия ускорителей. Разработка ракеты началась в 2013 году.

Компания Mitsubishi Heavy Industries потратила на эти цели около 200 млрд иен ($1,4 млрд). Для создания некоторых деталей новой ракеты-носителя использовались 3D-принтеры, что позволило снизить стоимость ее производства.