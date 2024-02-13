Нейросети начали проверять контрольные работы школьников в Китае
Китайские учителя начали применять искусственный интеллект для проверки контрольных работ. Нейросеть существует в виде мобильного приложения.
Для проверки работы следует навести смартфон на бумажный лист с записями. После этого искусственный интеллект анализирует текст, выявляет ошибки и всего за несколько секунд выдает результат.
Система позволяет проверять неограниченное количество работ, сообщается на сайте создателей программы. По данным опроса, у 60% преподавателей больше всего времени отнимает именно проверка контрольных, и данное нововведение позволит оптимизировать и ускорить процесс.
Искусственный интеллект используют и в других странах. Так, по данным австрийского издательства ОBV, к нему обращаются 44% местных учителей.
Нейросети также могут внедрить и в российских школах. Они позволят выбирать задания в зависимости от уровня каждого ученика, говорится на сайте федерального проекта «Искусственный интеллект».
Ранее стало известно, что Китай запустил первый в мире коммерческий спутник с искусственным интеллектом. Вместе с ним на орбиту вывели еще восемь спутников, назначение которых не раскрывается.