Появились фото складного смартфона Huawei Pocket S2

Huawei готовится расширить свою линейку складных смартфонов-раскладушек — грядет анонс Pocket S2.

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Недавние утечки рендеров предоставили предварительный взгляд на новые цветовые варианты, которые будут доступны.

Слив, автором которых является инсайдер с ником Fixed Focus, раскрывают три уникальных оттенка для предстоящего устройства: «Темно-Фиолетовый», «Рококо Белый» и «Черный».

При этом дизайн Pocket S2 сохраняет знакомые двойные круглые модули на задней панели, один из которых содержит тройную камеру с LED-вспышкой, а другой служит внешним экраном.

Этот элемент дизайна сохраняет преемственность с предшественником, Pocket S, внося точечные изменения в эстетику, особенно с вариантом «Рококо Белый». Эстетика белого варианта очень похожа на серию P60.