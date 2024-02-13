Spotify урежет свой функционал

Spotify объявил о расширении партнерства с платформой для записи видео и подкастов Riverside, а также об отказе от некоторых устаревших инструментов для подкастинга. Он закрывает свои инструменты создания для веба и мобильных устройств, включая инструмент «Music + Talk», который позволял подкастерам включать лицензированные музыкальные треки в свои подкасты на Spotify.

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Решение закрыть функцию Music + Talk, запущенную в июне, является значительным ударом для подкастеров, делящихся музыкальными треками в своих подкастах. Spotify также закрывает функции Record with Friends и Voice Message, а также отменяет создание эпизодов на мобильных устройствах и вебе.

Компания заявляет, что эти изменения, которые вступят в силу в июне, являются частью ее усилий по переориентации внимания с устаревших инструментов на «новое поколение подкаст-инноваций».