Запуск Crew Dragon с россиянином к МКС перенесли

Запуск корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) с космонавтом госкорпорации «Роскосмос» Александром Гребенкиным перенесли с 22 февраля. Об этом сообщает НАСА.

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Старт ракеты Falcon 9 с Crew Dragon запланирован на 28 февраля в 08:49 московского времени. Кроме россиянина, в состав экипажа корабля войдут астронавты НАСА Майкл Барратт, Мэттью Доминик и Джанетт Эппс.

Ранее издание SpaceNews сообщило, что запуск частной миссии Polaris Dawn, предполагающей выход туристов в открытый космос, перенесли на середину 2024 года.