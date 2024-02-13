Перья современных птиц позволят оценить «летучесть» динозавров

Исследователи проанализировали музейные образцы перьев современных птиц и динозавров. Оказалось, что за способность к полету у животных отвечают 9–11 ассиметричных основных перьев. Сравнивая древние крылья и перья по этому признаку, ученые могут установить, летал или нет конкретный вид динозавра. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Не все динозавры эволюционировали в птиц, но все птицы произошли от динозавров. Современные пернатые относятся к группе динозавров, которые выжили после столкновения астероида с Землей 66 миллионов лет назад. Задолго до этого события у динозавров начали развиваться перья. Изначально они предназначались для защиты или привлечения партнеров. Позднее же перья позволили динозаврам планировать с деревьев и развивать полет.

Американские исследователи решили выяснить, какие динозавры с перьями могли летать, а какие — нет. Для этого они изучили музейные образцы перьев 346 современных видов птиц. Проанализировав крылья и перья колибри, ястребов, пингвинов и пеликанов, ученые выявили общие черты у летающих видов. Как правило, они имеют 9–11 асимметричных контурных (основных) перьев. Для развития большего количества перьев птицам требуется несколько длительных периодов геологического времени. У нелетающих птиц число основные перьев сильно варьируется: например, у пингвинов их более 40, а у эму нет ни одного.

Также ученые исследовали 65 ископаемых образцов 35 разных видов пернатых динозавров и вымерших птиц. Некоторые окаменелости принадлежали каудиптериксу — пернатому и предположительно хищному динозавру. У ящера было 9 контурных перьев, однако они были симметричными, поэтому полет был невозможным. Возможно, у каудиптерикса был летающий предок, от которого осталось нужное число перьев. Крылья других пернатых динозавров оказались готовыми к полету: возможно, летали самая ранняя известная птица археоптерикс и микрораптор — четырехкрылый динозавр размером 77 сантиметров.

В будущем результаты исследования позволят ученым точнее исследовать эволюцию полета у динозавров.