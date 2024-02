Перья современных птиц позволят оценить «летучесть» динозавров

Исследователи проанализировали музейные образцы перьев современных птиц и динозавров. Оказалось, что за способность к полету у животных отвечают 9–11 ассиметричных основных перьев. Сравнивая древние крылья и перья по этому признаку, ученые могут установить, летал или нет конкретный вид динозавра. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.