Российская компания «Аквариус» создаст мобильную ОС на базе Android

Российская ИТ-компания «Аквариус» приступила к созданию мобильной операционной системы (ОС), ориентированной на бизнес, госсектор и массовых пользователей. Основой системы станет Android Open Source Project (AOSP) от Google.

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По информации, новая платформа будет использоваться в смартфонах и планшетах, при этом «Аквариус» стремится к попаданию в курируемый Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций реестр отечественного программного обеспечения, что дает возможность участвовать в госзакупках.