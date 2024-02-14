Раскрыт дизайн смартфона Xiaomi, который стоит дороже iPhone 15 Pro

В сеть утекли качественные рендеры готовящегося к выходу флагманского камерофона Xiaomi 14 Ultra. Изображения были опубликованы порталом MySmartPrice.

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Новинка является практически копией прошлогоднего Xiaomi 13 Ultra с некоторыми отличиями. Самым очевидным является отказ от бугорка на задней крышки, из-за чего Xiaomi 14 Ultra выглядит более продуманным устройством. Также вокруг блока камер новой модели виднеется рамка, которую в последние несколько месяцев стали использовать почти все китайские вендоры.

Судя по изображениям, смартфон будет доступен в белом и черном цветах с крышкой из искусственной кожи. Не исключено, что Xiaomi готовит и другие цвета для корпуса, которые покажут уже на самой презентации. Также по фото можно предположить, что рамки Xiaomi 14 Ultra будут выполнены из титана.

По слухам, Xiaomi 14 Ultra мало чем будет отличаться от предшественника. Он получит тот же 6,78-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей, четыре 50-мегапиксельных камеры Leica. Ключевые изменения заключаются в новом чипе Snapdragon 8 Gen 3, аккумуляторе емкостью 5300 мАч и Android 14 с HyperOS.